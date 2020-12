Dopo Barbara d’Urso (che aveva fatto uno scherzo a Patrizia De Blanck) un’altra regina di Mediaset arriverà al Grande Fratello Vip. Maria De Filippi sarà presente nella puntata di domani sera del reality di Canale 5. Ad annunciare in esclusiva questo avvenimento è stato Blogo.

“Maria De Filippi negli anni ha dimostrato di non concedersi facilmente a momenti televisivi che esulassero dai suoi programmi. Qualcosa però forse parrebbe cambiato perché, se già ieri pomeriggio la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domani sera arriverà un’altra importante ospitata. – si legge su tvblog – Possiamo annunciarvi che Maria infatti sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip. In che cosa consisterà l’ospita? Difficile dirlo con certezza dal momento che, da quanto apprendiamo, la conduttrice avrà carta bianca sul proprio intervento, che quindi non verrà in alcun modo guidato dagli autori del Grande Fratello Vip, ma sarà semplicemente il frutto dell’inventiva della conduttrice”.

In questo caso non penso che la presentatrice farà uno scherzo ai vipponi. Credo invece che Kween Mary saluterà i concorrenti e farà loro gli auguri per l’anno prossimo. In ogni caso sarà felice Tommaso Zorzi, che proprio pochi giorni fa aveva detto di essere pronto anche a fare lo stagista pur di lavorare con la presentatrice di Uomini e Donne.

CLAMOROSO

MARIA DE FILIPPI domani sera al #Gfvip.

Alfonso riceve la benedizione dalla Regina di Canale5 pic.twitter.com/WRVAKkOBk5 — MasterBB (@MasterAb88) December 27, 2020

L’altro giorno Tommaso: “io per Maria De Filippi farei le fotocopie,Maria prendimi a tu si que vales” SI PROPONE SICURO PER FARGLI LE FOTOCOPIE ⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/pSlpTzzj0V — onejda (@one94265679) December 27, 2020