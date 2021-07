Temptation Island è tra i pochi programmi prodotti dalla Fascino in cui non appare Maria De Filippi davanti alle telecamere. Questo non significa che Kween Mary non abbia un ruolo attivo nella trasmissione. Filippo Bisciglia in un’intervista rilasciata a Chi ha spiegato che la conduttrice, anche quando non è in Sardegna, segue tutto l’andamento delle registrazioni ed è sempre disponibile: “C’è sempre, assolutamente. Maria De Filippi è costantemente presente: anche se a Roma, anche se di notte, lei c’è. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. E’ una mano sicura sulle spalle“.

Maria De Filippi segue i falò in diretta.

Che la presentatrice sia coinvolta nel progetto di Temptation Island l’ha confermato anche Raffaella Mennoia. La storica autrice mariana, ha spiegato che la De Filippi segue addirittura i falò in diretta e che anche lei vola in Sardegna per lo sbarco delle coppie.

“Maria De Filippi c’è sempre e segue tutto ovviamente. Lei viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. – ha dichiarato la Mennoia a Tv Sorrisi e Canzoni – Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta”.

Non la vediamo, ma la sua presenza c’è sempre…



Temptation Island, la scelta dei tentatori (qui per tutte le loro foto)

Raffaella Mennoia ha anche svelato con quali criteri sceglie i ragazzi single. Ovviamente l’aspetto fisico ha il suo peso nella decisione finale, ma conta tanto anche l’atteggiamento, l’intelligenza e quando i ragazzi sanno ascoltare.