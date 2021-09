Tutti conoscono Amici e in molti sanno che la prima edizione del talent andata in onda nel 2001 si chiamava Saranno Famosi. In pochi tra i più giovani però sanno che Amici in realtà era anche un talk show condotto da Maria De Filippi dal 1993. La presentatrice stamani è stata ospite di suo marito Maurizio Costanzo su Radio R101 ed ha rivelato com’è nato Amici negli anni 90.

“Lessi che l’amicizia era il primo valore tra i giovani. Così con Maurizio pensammo che si poteva fare un programma sui giovani. All’epoca io lavoravo per te che facevi comunicazione per la Fiat. La Fiat doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di Amici. Mio padre chiamava e chiamava le puntate “siparietti”. Disse che il primo siparietto gli era piaciuto”.

Quindi i fan del talent mariano ringrazino la Fiat!

#MariaDeFilippi a R101 “Lavoravo per Costanzo che faceva comunicazione per la FIAT. La FIAT doveva lanciare mi sembra, magari adesso mi sbaglio, una Vespa o una macchina. A un certo punto arrivarono queste ricerche di marketing sui ragazzi e lì nacque l’idea di Amici” — Andrea Conti (@IlContiAndrea) September 29, 2021

Cosa accomuna tutti i ragazzi di Amici? L’idea di Maria De Filippi.

“In generale penso che tutto quello che accomuni tutti quelli che hanno partecipato ad “Amici” sia la voglia di fare della propria passione il proprio lavoro. Quando citi i più famosi citi quelli che sono visibili agli occhi di tutti, esiste poi tutta una parte che magari non ha fatto dischi di platino e non ha scalato le classifiche, ma che è riuscita a fare della propria passione il proprio lavoro. Per esempio due anni fa mi è capitato che una ragazza che partecipò alla prima edizione, quando ancora “Amici” non si chiamava “Amici” ma si chiamava “Saranno famosi”, a un certo punto cercavamo una coach di canto e arrivò lei, quindi questa ragazza era riuscita a vivere della sua passione, della sua musica”.

La formazione della classe di #Amici21 continua! Pronti a scoprire chi conquisterà il banco? Vi aspettiamo tutti alle 14.00 su Canale 5 🤩✨ pic.twitter.com/wu7vciHKvv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2021