Maria De Filippi negli ultimi mesi è stata ospite in Rai un paio di volte: prima da Mara Venier a Domenica In (ottobre 2020), poi da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (gennaio 2021).

Il nome di Maria De Filippi in Rai fa sempre discutere e molti si sono domandati quanti soldi la tv statale abbia sborsato per averla nel proprio parterre di ospiti. La risposta è semplice: niente.



Maria De Filippi, infatti, per andare ospite in Rai dalla Venier e da Fazio non ha percepito alcun gettone, come sottolineato da Giuseppe Candela su Dagospia.

“Quando Maria De Filippi presenzia in un programma sulle reti Rai le proteste sono dietro l’angolo. Così il suo arrivo da Fazio, con tanto di parodia a C’è posta per Te (dove la sera prima aveva celebrato la serie Rai Doc-Nelle tue mani), ha fatto arrabbiare alcuni esponenti di Pd-Lega-Italia Viva oltre al consigliere del Cda Riccardo Laganà. La conduttrice per l’ospitata da Fazio, come dalla Venier, non ha percepito alcun cachet“.

Maria De Filippi: la sua presenza in Rai suscita polemiche

Andrea Romano, esponente della Commissione di Vigilanza Rai, ha così commentato l’arrivo della conduttrice di Uomini e Donne in prima serata in Rai.