Maria De Filippi presente ai provini del Grande Fratello Vip: i retroscena

Alfonso Signorini non ha mai nascosto la vicinanza e la sua stima per Maria De Filippi, alla quale pare abbia anche chiesto dei consigli quando è approdato alla conduzione del Grande Fratello Vip. Nel 2020 la regina di Canale 5 ha anche fatto un’ospitata al GF Vip, facendo una sorpresa ad un suo fan, Tommaso Zorzi. E pare che la conduttrice abbia fatto almeno un’apparizione anche ai casting del reality, a rivelarlo è stato Giulio Raselli in un’intervista rilasciata a RDS Next.

Maria de Filippi ai provini del GF Vip.

“Io sono sempre stato un fan di Uomini e Donne. Perché giocando a pallacanestro l’orario dalle 15 alle 16 ce l’avevo sempre libero. Quindi ho sempre guardato il programma e seguito corteggiatori e tronisti. Per me il primo vero era stato Salvatore Angelucci, io lo seguivo da lì. Lui è stato il primo tronista che mi era entrato un po’. Appunto perché guardavo Uomini e Donne ho sempre pensato di poter stare simpatico alla De Filippi. Questo perché il mio modo di fare era quello che poteva piacere alla conduttrice. A lei non piacciono i sottoni. Mi ricordo ancora la volta che mi ha chiesto di fare il tronista. Ero in ufficio con lei a Roma e mi ha chiesto se volessi fare il tronista, io le ho detto “sono qua apposta”. Sono stato sincero. Da lì mi ha dato la possibilità di fare il tronista e la ringrazierò sempre. – si legge su Isa e Chia – La cosa fantastica della De Filippi è che lei capisca prima ancora che tu parli quello che tu vuoi dire, è una fuoriclasse. Il mio provino per il Grande Fratello Vip? Ho un altro aneddoto di Maria per farvi capire com’è. Quando ho fatto i casting per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini c’era anche lei. Era lì e in due minuti lei mi ha descritto perfettamente con atteggiamenti di cui neanche io ero consapevole”.

Speriamo che per le prossime edizioni del GF Vip la De Filippi venga contattata più spesso, magari per far approdare qualche icona del Trono Over nel reality di Signorini.