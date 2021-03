Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per “colpa” di uno scivolone di Barbara d’Urso: è questa la notizia flash che ha dato via Twitter il giornalista Giuseppe Candela, storica penna di Dagospia.

Come riportato da Candela, infatti, il futuro a Mediaset di Maria De Filippi sarebbe addirittura “a rischio” e la causa sarebbe da attribuirsi proprio allo “scivolone della d’Urso” che sarebbe “l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo”.

“FLASH! A RISCHIO IL FUTURO DI MARIA DE FILIPPI A MEDIASET. IL CONTRATTO DELLA CONDUTTRICE SCADRA’ IL PROSSIMO GIUGNO. LO SCIVOLONE DELLA D’URSO È L’ENNESIMA GOCCIA DI UN VASO PIENO DA TEMPO. IL MALUMORE ALLA FASCINO: COSA FARANNO I VERTICI DEL BISCIONE?”.

Capire il post per noi che non frequentiamo i corridoi Mediaset è effettivamente difficile, tant’è che mesi fa uscì il rumor di una presunta clausola imposta dalla De Filippi e che vieterebbe alla d’Urso di parlare dei suoi programmi o delle storie nate a Uomini e Donne o C’è Posta Per Te.

Lo “scivolone” citato da Dagospia risalirebbe a ieri sera a Live Non è la d’Urso quando Pietro Delle Piane avrebbe definito Temptation Island “uno show” dove lui “recitava un ruolo”. La d’Urso ha immediatamente chiesto di cambiare discorso, ma poco dopo ha anche fatto delle precisazioni in merito alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, che gli sono costate un denuncia. Io continuo a pensare che le parole di Delle Piane non abbiano messo in dubbio l’autenticità di Temptation Island, ma al massimo la sua.