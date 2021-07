Maria De Filippi questa settimana ha rilasciato una lunga intervista ad Oggi e dopo aver parlato di Uomini e Donne, ha citato anche suo figlio Gabriele, tornato single da poco.

Esattamente un anno fa, il 16 luglio 2020, Maria De Filippi ha parlato così di suo figlio Gabriele e della sua allora nuora Francesca.

“Convive con una ragazza molto carina, e passava il tempo in casa o al lavoro. Non mi sono preoccupata più di tanto, lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo. È venuto tutto in maniera graduale, e vedendolo tanto sereno ho capito che va bene così. Quando mi ha presentato la sua ragazza (Francesca Quattrini), l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace. Non sono più in apprensione per lui. In passato confesso di aver esagerato. Gli sono stata troppo addosso, gli ho rotto le scatole su tutto. Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie.