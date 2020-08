Maria De Filippi dalle pagine di Gente ha ricordato il periodo in cui ha lavorato con Mara Venier e Simona Ventura. Kween Mary ha fatto i complimenti alle sue due colleghe ed ha concluso l’intervista augurandosi che se un giorno dovesse avere bisogno loro le daranno una mano.

“Credo sia un dovere. È troppo comodo scegliere i conduttori più in auge, i più richiesti e poi vantarti. Simona Ventura ha fatto per me Temptation Island Vip ed è stata davvero brava. E poi Mara Venier nel 2014: all’epoca aveva chiuso in malo modo con Domenica In e venne a Tu si que vales. Voglio bene a Mara, è bravissima, sente la pancia del Paese, conosce i gusti del pubblico. E chiudo il cerchio da dove siamo partite, da Maurizio. Sai quante persone ha ancora sul suo libro paga che non lavorano da tempo? Me l’ha insegnato lui a dare una mano, se puoi: è un obbligo morale. E poi io spero che un giorno, se ne avessi bisogno, loro lo facciano per me”.