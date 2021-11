Maria De Filippi durante l’ultimo daytime di Amici si è messa a parlare con il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, che le ha chiesto senza timore “hai mai paura di sbagliare?”. La conduttrice per tranquillizzarlo ha ammesso di aver sempre timore di sbagliare, ma che è la vita ed ha imparato a conviverci.

A tal proposito ha raccontato al cantante un aneddoto del passato. Un brutto flop televisivo (avvenuto prima della nascita di C’è Posta Per Te) che l’ha molto ferita.

“Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo. Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero”.

Maria De Filippi, il flop che ha pregiudicato la nascita di C’è Posta Per Te

Maria De Filippi non ha fatto il nome del programma in questione, ma avendo questo pregiudicato la nascita di C’è Posta Per Te perché andato in onda prima (“A un certo punto pensai a C’è Posta. Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede ‘Tu questo programma non sei in grado di farlo’.”), il programma potrebbe essere Colpo di Scena, andato in onda un anno prima di C’è Posta.