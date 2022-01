Maria De Filippi si è lasciata andare a degli aneddoti sulla trasmissione durante la puntata di Amici andata in onda ieri.

Per consolare Rea, eliminata dal suo stesso professore Rudy Zerbi, Maria De Filippi le ha ricordato il successo di Mara Sattei, esploso un decennio dopo aver partecipato ad Amici.

“Allora, penso che nelle parole di Rudy non ci sia mai stata la frase che non hai talento. Penso che non lo pensi. Hai 18 anni. Hai una vita davanti. La volta scorsa è venuta qui a cantare una ragazza che si chiama Mara Sattei. Partecipò da noi 10 anni fa. Forse esiste il momento in cui una ‘esplode’, no? E non necessariamente il momento coincide con un anno di Amici. Può coincidere con tante altre cose. Ma davvero coincide con tante altre cose, eh. A volte è una questione di maturità artistica, di tempistica, di capacità loro, mia, della produzione, dei vocal coach, di tutti, di tirare fuori il talento nel momento giusto. Tu ce lo hai sicuramente”.

Maria De Filippi: “Ora riempie gli stadi, ma ad Amici venne scartato”

Mara Sattei non è stata l’unica citata da Queen Mary per consolare Rea. Ha fatto il nome anche di Ultimo che, proprio come Arisa, prima di trovare il successo discografico, ha tentato di entrare – senza successo – ad Amici.

“Esistono i tempi ed Amici non è l’unico posto dove diventiamo cantanti. Te lo dico perché ho visto gente esplodere altrove passare di qua e nessuno l’aveva notata. Quando dico che Ultimo venne ai casting e venne bocciato dico la verità. Davvero è successo così. E riempie gli stadi. Se quel giorno avesse pensato: ‘Oddio, mi hanno scartato da Amici, non canto più’, sarebbe stato un cretino, no? Siccome non sei cretina, ma una ragazza intelligente, non viverla come una sconfitta o come una bocciatura”.