Giacomo Czerny è entrato a Uomini e Donne in cerca di una fidanzata e ne è uscito innamorato e con un lavoro. Durante la scelta di ieri Maria De Filippi ha offerto al giovane tronista un’occupazione nella sua redazione (che tutto sa). Il biondino dovrebbe fare il videomaker, ruolo per cui ha studiato anni.

“Prima della scelta Maria fa la sua proposta lavorativa a Giacomo. Durante la puntata Maria De Filippi ha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo come video-maker (ricordate il video di presentazione? – riporta Il Vicolo delle news – Maria sottolineò il fatto che lo avesse fatto interamente lui e che era molto bello), al punto che gli ha offerto un lavoro proprio nella sua redazione. Non è stato detto se Giacomo accetterà o meno ma dalla faccia si è capito che ci sono molte possibilità.

Lui ha ringraziato Maria De Filippi. Giacomo poi fa entrare Carolina. Dopo le solite frasi di circostanza e ripasso del loro percorso, lui le fa intendere che a metà percorso voleva scegliere e uscire con lei“.

Altro che sogno americano, questo è un vero sogno mariano che diventa realtà.

Maria De Filippi meglio degli uffici di collocamento.

A parte le centinaia di influencer che Uomini e Donne sforna e chi finiscono per vendere bibitoni, bigiotteria e pantaloni snellenti, Kween Mary ha più volte offerto lavori seri a tronisti e corteggiatori. Teresa Cilia e Fabio Ferrara sono stati presi nella redazione mariana (lei non ci lavora più da tempo), ma anche Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, che dalla seduta rossa adesso sono diventati postini di C’è Posta Per Te.

Maria che, per ringraziare Giacomo di averle dato finalmente un trono interessante, gli offre pure un lavoro #UominieDonne — A volte mi sanguinano gli occhi (@_bleeding_eyes_) May 19, 2021

Chi meglio di Giacomo? Ha trovato lavoro e Maria gli ha offerto un lavoro (per il programma). Speriamo se la giochi meglio di Teres@ Cili@. #uominiedonne — Caciottaro🚀 (@Caustica_mente) May 19, 2021