Per anni i loro prodotti si sono scontrati, i media le hanno paragonate e sono nate delle vere faide tra i loro fan, no, non sto parlando di Lady Gaga e Madonna, ma di Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tra i periodi di “buona” e le letterine arrivate al Biscione, adesso pare che i rapporti tra le due conduttrici siano più che buoni. Così buoni che Kween Mary ieri ha invitato Raimondo Todaro a corte. La voce fuori campo della padrona di casa ha accolto l’ospite ed ha anche nominato i programmi della concorrenza.

“Ciao Raimondo, intanto io ti dico grazie, grazie davvero per essere qui. Prima di tutto voglio farti i miei complimenti. Per cosa? Per Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato e la tua carriera”.

Io così…

Maria De Filippi ha presentato Raimondo anche ai suoi alunni e nel farlo ha ricordato che Todaro è un volto degli show di Milly.

“Raimondo lo conoscete, lui è un ballerino e coreografo. Lui è conosciuto al grande pubblico per due programmi, Ballando con le Stelle e anche Il Cantante Mascherato. Lui nasce come ballerino di latino, ma conosce bene gli altri stili di danza. Quindi è capace di giudicare tutti voi, indipendentemente dal fatto che lui come professione faccia il danzatore latino”.

Raimondo Todaro alla corte di Maria De Filippi.

Gara di ballo per Alessandro, Giulia, Martina, Samuele, Serena e a giudicarli sarà Raimondo Todaro! Chi vincerà? #Amici20 pic.twitter.com/LSK8rFfcY8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 16, 2021

Maria che fa i complimenti a Raimondo Todaro citando Ballando e Cantante Mascherato #Amici20 pic.twitter.com/J1NnXBcgZc — Reality House (@Reality_House) April 16, 2021