Dopo la morte Michele Merlo sono stati tantissimi i colleghi e gli amici che l’hanno ricordato con bei messaggi affidati ai social. Uno dei più belli è senza ombra di dubbio quello di Maria De Filippi e della redazione di Amici. E proprio alla conduttrice, il padre del cantante ha riservato delle bellissime parole.

Dopo la lettera pubblicata sui social di Witty, sembra che Maria de Filippi abbia deciso (insieme alla sua redazione) di omaggiare l’artista veneto durante la prima puntata della nuova edizione di Amici. A lanciare l’indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza: “La prima puntata della prossima edizione di Amici inizierà con un commovente ricordo di Mike Bird“.

Anche secondo Balsting news gli autori di Amici ricorderanno l’ex alunno del talent: “Per la prima puntata di Amici 21 che sarà trasmessa il 18 settembre su Canale 5, è in programma anche un doveroso e commovente omaggio per Michele Merlo, che all’epoca della sua partecipazione al talent show, si faceva chiamare con lo pseudonimo di Mike Bird. E chissà se, in vista di questo omaggio che verrà fatto a Michele, Maria De Filippi non riuscirà a coinvolgere anche Emma Marrone, che in quell’edizione di Amici era la coach del cantante nella fase serale“.

Questo sarebbe davvero il miglior modo possibile di iniziare un nuovo anno ad Amici.

Maria De Filippi, la lettera per Michele Merlo.

“Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo. Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che “la sensibilità di ognuno è il suo genio”, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre.

Fa’ buon viaggio.

Maria e la redazione di Amici”.

Maria,la mamma chioccia di tutti. Solo lei riesce a guardare le persone fino in fondo.

