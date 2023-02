Maria De Filippi, le ultime parole su Maurizio Costanzo: “Non so se avrò la forza di tenergli la mano quando morirà”

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha portato alla luce una vecchia intervista di Maria De Filippi che – solo sei mesi fa – fra le pagine del settimanale Oggi aveva affrontato il tema della morte.

In risposta a un desiderio di Maurizio Costanzo confessato a Vanity Fair (“Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti“); Maria De Filippi aveva dichiarato: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita“. Sono passati solo sei mesi dall’uscita di questa intervista e rileggerla ora fa tutt’altro effetto.

Maria nel 2022 aveva dichiarato questo sulla futura morte di Maurizio Costanzo..💔 L’Italia ti manda un abbraccio,Maria❤️‍🩹 pic.twitter.com/VlaLR7kOgb — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) February 24, 2023

Mediaset ha deciso di esprimere la vicinanza a Maria De Filippi sospendendo la messa in onda odierna di Uomini e Donne, nonostante la puntata fosse stata registrata da tempo. “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda“. Al suo posto andrà in onda un’altra puntata della soap Terra Amara.

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne” non andrà in onda. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

Maurizio Costanzo, l’improvvisa scomparsa questa mattina a 84 anni