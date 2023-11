Maria De Filippi, le sue parole sul ritiro di SamuSpina

SamuSpina si è ritirato da Amici di Maria De Filippi e lo ha fatto per un senso di disagio e inadeguatezza. La conduttrice, annunciandone il ritiro, ha così commentato:

“Lui entra ad Amici con tanti inediti che porta da casa. E questi vanno bene per quanto riguarda la classifica delle radio e questo gli dà soddisfazione. Non ha mai studiato canto e si ritrova in un programma dove ogni settimana gli viene chiesta una cover”.