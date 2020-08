Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente e oltre ad aver parlato di Giulia De Lellis ha anche raccontato degli aneddoti su Amici. Il giornalista le ha chiesto chi è il cantante di Amici al quale è più affezionata e Kween Mary ha risposto in maniera democristiana non scontentando nessuno.

“È l’unica domanda cui non rispondo, proprio non posso farlo. Se ti dicessi qualche nome, si scatenerebbe l’inferno. Con molti dei ragazzi che hanno avuto fortuna grazie ad Amici sono rimasta legata a doppio filo. Una parola di troppo ferirebbe quelli che non cito. Bisogna capire che ad Amici si creano legami e sinergie speciali. I ragazzi stanno lì tre mesi, non vedono nessuno, non incontrano i familiari: io divento per forza il loro unico punto di riferimento”.

La risposta ve la do io, il cantante al quale Maria tiene di più è…

Ok, no, forse è lei…



Scherzi a parte, che Maria abbia tanti ragazzi ai quali è affezionata ne sono sicuro, ma credo che i rapporti più stretti siano quelli con…

Maria De Filippi e la sua reazione al passaggio di Emma da Amici a X Factor.

“Lei non l’ha mai raccontato, ma prima di quest’anno era già stata chiamata diverse volte come giudice di un talent musicale, sia a The Voice sia a X Factor. Ha sempre detto di no, non si sentiva pronta. Quest’anno invece mi ha chiesto consiglio. “Tu cosa ne dici di X Factor?“. Assolutamente sì, vai. Così è stato”.