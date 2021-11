Maria De Filippi questo pomeriggio ha inaugurato la puntata di Amici organizzando una sfida inedita fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. “Cara Alessandra e Lorella […] non sarà per voi un problema accettare questa sfida che vi ho proposto“.

Alle due è stato chiesto di danzare una coreografia con Raimondo Todaro sulle note di Pino Daniele, a giudicarle è stata invece chiamata Francesca Tocca.

L’undicesima puntata di #Amici21 si apre con una SFIDA pazzesca! Chi avete preferito in questa rumba con il maestro Raimondo Todaro, la maestra Celentano o la prof Cuccarini? 💃🕺 pic.twitter.com/S6ZTKRM5jM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2021

Poco prima di iniziare la sfida, però, Maria De Filippi ha fatto una premessa (ironica) salutando in diretta Ballando con le Stelle e Milly Carlucci.

“Diciamo che voi siete assolutamente due Vip. Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle perché in qualche modo mi sembra doveroso…”.

Maria De Filippi e Milly Carlucci, quello che è successo in passato

L’allusione ovviamente è alle accuse che Milly Carlucci fece ai tempi di Amici Celebrities quando Maria De Filippi faceva ballare i suoi concorrenti vip con i ballerini di Amici. Le accoppiate vip-ballerino non piacquero alla Carlucci che se la prese parecchio.

“Diffida ad Amici Celebrities? Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte”.

Nel dubbio, la sfida non è stata vinta da nessuna delle due (Francesca Tocca non è stata in grado di decidere) ed il verdetto è stato rimandato alla prossima settimana quando, Alessandra e Lorella, scenderanno in pista con un nuovo paso doble. A giudicarle sarà Maria De Filippi in persona.