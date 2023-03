Maria de Filippi, la chiamata di Milly Carlucci prima dei funerali di Costanzo

Ormai da anni i programmi di Milly Carlucci si scontrano spesso con quelli di Maria De Filippi e anche per questo motivo sono nate voci di una presunta rivalità tra le due conduttrici (sempre smentite da entrambe).

Anche lo scorso gennaio la Carlucci ha dichiarato di non essere mai stata in competizione con la collega (almeno a livello personale): “Il Cantante Mascherato e Amici? Sarà una bella sfida devo dire, perché Amici è un talent molto forte, amato e non semplice da contrastare. Però questo contrasto di programmazione non nasconde rivalità con Maria, non ci sono guerre tra noi, anche se questi pettegolezzi possono solo far bene ai nostri programmi“.

Maria e la chiamata di Milly: “L’ho sentita prima dei funerali di Maurizio Costanzo”.

In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv la Carlucci ha rivelato di aver chiamato la De Filippi prima del funerale di Maurizio Costanzo.

“La presunta rivalità con la De Filippi? Se l’ho sentita dopo i funerali di Maurizio Costanzo? Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto la De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista”.

Milly Carlucci ha anche ricordato Costanzo il giorno della scomparsa del giornalista: “Caro Maurizio, con la tua intelligenza, la tua arguzia e la tua modernità hai fatto la storia della tv. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Un abbraccio a Maria e a tutti i familiari“.