Uomini e Donne quest’anno ha subìto varie modifiche. Alcune evidenti (come l’unione del trono classico a quello over) altre impercettibili, come la decisione di Maria De Filippi di non mandare in onda esterne in cui non succede niente.

Un’altra novità che è entrata in vigore da questa settimana è il divieto di baciarsi sotto l’occhio delle telecamere: i tronisti, infatti, non potranno mai e poi mai togliersi la mascherina durante le esterne, né tantomeno baciarsi. Cosa che in realtà hanno già fatto in passato assumendosi le proprie responsabilità.

A svelarlo è stato il portale Il Vicolo Delle News che ha pubblicato le anticipazioni dell’ultima registrazione.

I protagonisti del trono over, invece, saranno più liberi di fare ciò che vogliono dato che le loro esterne non sono riprese dalle telecamere, ma fatte nel loro privato. Insomma, occhio non vede, decreto non duole.

Al di là delle battute il Covid-19 si trasmette proprio attraverso le particelle di saliva, per questo motivo i baci sono super sconsigliati anche nei rapporti di sess0 occasionale.

State attenti e se potete, oltre il preservativo, tenete su anche la mascherina.