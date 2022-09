Maria De Filippi, il suo omaggio al funerale di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella è morto suicidandosi a soli 35 anni e la notizia ha sconvolto tutti i suoi follower, Maria De Filippi e i fan di Uomini e Donne, che lo hanno imparato a conoscere prima nel ruolo di corteggiatore e poi in quello di tronista. Un’esperienza che ha interrotto anzitempo a causa di alcuni attacchi di ansia.

“Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”.