In pochi conoscono Maria De Filippi fuori dalla tv, ecco una delle sue più grandi passioni ovvero quella per le quattro ruote

Tra le passioni della nota conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, nota per aver preso il timone di programmi come Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne, ce n’è una che pochi si sarebbero immaginati.

Difatti nel suo cuore oltre che ai suoi amati cani ed il ricordo di Maurizio, tiene la sua inseparabile automobile, che non la mai lasciata a piedi e che al contrario, è sempre stata la sua compagna di avventure.

La conduttrice legata a casa Mediaset non può fare a meno della sua automobile essendo molto efficiente e funzionale. Bisogna sottolineare che Maria non ha una sola auto, ma ben due: una Audi A6 ed una Q7 bianca.

Maria De Filippi, il suo amore e la sua più grande passione per le quattro ruote

Maria De Filippi si affida alla sua amata Audi Q7 bianca per i viaggi molto lunghi, questo viene spiegato dal portale 0-100.it. Molto probabilmente la nota conduttrice ama quest’auto per le tante funzionalità.

Sicuramente, dopo la dolorosa perdita di suo marito Maurizio Costanzo avvenuta nel corso dello scorso febbraio, Maria sta cercando in ogni modo e situazione di farsi forza per andare avanti. Senza però, dimenticarsi dell’amore che ha legato la coppia di conduttori più importante del nostro paese.

Maria che sta trovando ogni metodo per cercare di farsi forza, giorno per giorno, sta anche tentando di portare avanti una vita normale sana ed equilibrata. Riguardo a questo, diverso tempo fa alcuni fan della conduttrice l’avevano avvistata al supermercato mentre era impegnata a fare la spesa.

Durante questa uscita, lo sguardo attento e curioso dei fan non ha potuto fare a meno di notare la bellissima auto che Maria De Filippi stava guidando. Si trattava della sua bellissima Audi Q7 color bianco, che è diventata ben presto la compagna inseparabile che la accompagna nelle piccole faccende che deve portare a termine ogni giorno.