Circa mille persone si sono radunate allo stadio di Rosà per i funerali di Michele Merlo (tra loro anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni). Parenti, amici e colleghi hanno ricordato il cantante, la fidanzata ha anche letto una commovente lettera per Mike Bird. FanPage ha fatto sapere che alla celebrazione non c’era Maria de Filippi, ma che la conduttrice forse andrà a trovare la famiglia di Michele in privato, senza clamori e fotografi.

“Oltre ad amici e parenti, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, in molti si aspettavamo la partecipazione di Maria De Filippi ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non è stata avvistata tra i presenti alle esequie. Stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto sul posto, pare che De Filippi farà visita alla famiglia di Merlo in privato, senza prendere parte ai funerali pubblici”.

Si tratta di un’indiscrezione, ma sarebbe sicuramente un bellissimo gesto, reso ancora più nobile dal fatto che non ci sono stati annunci e non ci saranno foto e video.

Il ricordo di Maria De Filippi e la redazione di Amici.

“Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure.

Tu eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo. Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni.

Baudelaire diceva che “la sensibilità di ognuno è il suo genio”, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre.

Fa’ buon viaggio. Maria De Filippi e la redazione di Amici”.