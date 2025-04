Maria De Filippi: I Fantastici Guadagni tra Amici e Uomini e Donne

Maria De Filippi, conduttrice di punta di Mediaset, ha un patrimonio impressionante, estimato tra 33,2 milioni e 40 milioni di euro. È nota per il successo di programmi come Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Tu si que vales e Temptation Island, tutti prodotti dalla sua società di produzione, Fascino, di cui possiede il 50%. De Filippi è una figura chiave nella programmazione di Canale 5 da decenni, contribuendo significativamente agli ascolti e agli introiti pubblicitari della rete.

I guadagni di Maria comprendono sia il suo stipendio come presentatrice che i dividendi della sua azienda. Secondo un articolo di Italia Oggi del 2024, tra il 2018 e il 2023, ha incassato circa 14,5 milioni di euro in dividendi, pari a circa 2,4 milioni all’anno. A questa somma si aggiungono le entrate derivanti da altri progetti, come l’etichetta discografica ’21 Co’, di cui Fascino detiene il 40% e che promuove giovani talenti di Amici.

Maria, soprannominata spesso Queen Mary, non solo guida i suoi programmi sul piccolo schermo, ma gioca un ruolo fondamentale anche dietro le quinte come autrice e produttrice. Con un mix di capacità imprenditoriali e talento di intrattenimento, ha saputo consolidare la sua posizione nella televisione italiana, trasformando la sua presenza in un elemento di riferimento per il panorama televisivo. La sua continua evoluzione e il forte ritorno economico delle sue iniziative la rendono una delle figure più influenti nel settore dell’intrattenimento in Italia.