La Fascino PGT s.r.l. di Maria De Filippi è una società in continua crescita e secondo gli ultimi rumor la conduttrice avrebbe davvero messo gli occhi su Tommaso Zorzi e non solo per “assumerlo in redazione a fare fotocopie” come ironicamente detto durante la sua ospitata al Grande Fratello Vip dello scorso dicembre.

“Tommaso, la malinconia è un sentimento intelligente…” ❤️Le parole di Maria 😍#GFVIP pic.twitter.com/rDItt5xtR2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Alla luce dei programmi che già esistono in palinsesto prodotti da Maria De Filippi, quale ruolo potrebbe ricoprire Tommaso Zorzi?

In ambito Amici il gieffino potrebbe ambire alla conduzione del daytime, ma anche al ruolo privilegiato di giudice del serale (anche se ad oggi quel ruolo lo hanno sempre ricoperto grandi talenti con carriere decennali, mai debuttanti).

A Uomini e Donne, invece, Tommaso Zorzi potrebbe affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista, come sedere sul trono per trovare un fidanzato. Ruolo che lui stesso ha dichiarato che farebbe.

“Se lei dovesse decidere di rifare il Trono Gay io ci andrei subito. Soprattutto vista la mia situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei anche essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio. Vi immaginate? Nemmeno mezzo corteggiatore che scende dalle scale”.

Un’altra produzione Fascino è Temptation Island, qua l’unico posto disponibile è quello di conduttore: Filippo Bisciglia deve iniziare a tremare? Altrimenti un ruolo decisamente di minore importanza è il postino a C’è Posta Per Te o l’ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, mentre sarebbe una promozione in piena regola se gli venisse affidata la conduzione di Tu Si Que Vales ora che Belen è incinta.

Amici, Uomini e Donne, Temptation Island, C’è Posta Per Te, Maurizio Costanzo Show, Tu Si Que Vales… Ci sarà spazio per Tommaso Zorzi?