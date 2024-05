Maria De Filippi ha contattato la Peparini: le rivelazioni di Veronica

Veronica Peparini per anni ha ricoperto il ruolo di professoressa nella scuola di Amici di Maria e proprio lì è nato l’amore con il suo Andreas Muller, dal quale ha avuto due belle gemelle. La coreografa negli ultimi mesi è stata in più occasioni da Silvia Toffanin a Verissimo, prima per raccontare la felicità di essere incinta, poi per dei problemi avuti in gravidanza e infine dopo la nascita delle bambine per parlare della gioia di essere diventata nuovamente mamma. Adesso l’ex prof di Amici è tornata a fare delle rivelazioni e l’ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.

Maria De Filippi e la telefonata a Veronica Peparini.

La coreografa ha dichiarato di aver sentito sia Maria De Filippi, che i professori di Amici dopo il parto. Pare infatti che l’abbiano chiamata anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, tutti per parlare del lieto evento: “Certo che l’ho sentita. Ho parlato con lei, ma anche con il suo staff, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Abbiamo parlato di questo momento, che è sempre bello da condividere. Poi tra me e Andreas è nato tutto ad Amici. Saremo sempre grati al programma, per noi resta un punto di riferimento molto importante“.

E alla Celentano, la Peparini non ha risparmiato una frecciatina durante un’intervista rilasciata al portale Tag 24: “Le eccellenze di Alessandra Celentano? La Celentano c’ha sempre le eccellenze! Se fosse per lei, l’eccellenza è sempre la sua! Però ce l’ha! Quest’anno sono rimasti i suoi!”

Telefonate e frecciatine a parte, Veronica ha anche rivelato che tornerebbe volentieri ad Amici: “Per me è stata una bellissima esperienza. Non mi precludo niente. Poi questo programma porta da anni il canto e la danza nelle case degli italiani. Parliamo di uno show davvero bello e importante da questo punto di vista. Io infatti resto aperta a tutto. Quindi se mi accadrà qualcosa perché dire di no? Anche perché io ho tanti beri ricordi legati a questa trasmissione e per me è stata davvero una splendida esperienza.“.