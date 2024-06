Maria De Filippi ha accettato una nuova richiesta di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi è una pietra preziosa per Mediaset e in particolar modo Canale 5, dato che accende e illumina la rete ammiraglia Mediaset ben sette giorni giorni a settimana. Dal lunedì al venerdì con Uomini & Donne, il sabato sera con i suoi show (da Tu Si Que Vales a C’è Posta Per Te), mentre la domenica con lo speciale di Amici.

Maria De Filippi sa parlare al pubblico di Canale 5 che puntualmente la premia con ascolti altissimi. Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi le avrebbe chiesto un favore: realizzare un nuovo programma di almeno tre prime serate da programmare nei mesi autunnali. E Queen Mary, stando a quanto scritto da TvBlog, avrebbe accettato. L’idea sarebbe quella di creare una sorta di spin off di Amici con i protagonisti del talent mischiati ai big della musica.

Nuova versione di Amici in arrivo su Canale 5: chi dovrebbe condurre https://t.co/wcdMO6LeTa — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2024

Come già riportato in questo precedente articolo,”Amici di Maria De Filippi è ormai una piccola grande industria televisiva“. – Si legge su TvBlog. – “L’idea che starebbe nascendo sarebbe quella di proporre una manciata di prime serate nel prossimo autunno di Canale 5, si parla di almeno tre. Nel programma in costruzione potremmo vedere alcuni dei talenti usciti negli ultimi anni da Amici, mixandoli con altri cantanti della musica leggera nazionale“. A condurre questo ipotetico spin off di Amici ci sarebbe Silvia Toffanin. Gli ultimi spin off di Amici che sono stati realizzati non hanno avuto un grande successo (Amici Big, Amici Celebrities..), ma vedremo questo. Maria De Filippi si conferma essere una vera pietra preziosa per Mediaset.