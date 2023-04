Maria De Filippi fa una perfetta analisi delle critiche (anche quelle su di lei)

Si è parlato molto delle critiche che alcuni giornalisti hanno rivolto a Wax e delle reazioni piuttosto colorite del ragazzo. Ieri sera il cantante ha portato un inedito in cui ha lanciato una serie di shade a chi gli avrebbe ‘mancato di rispetto’ nel muovergli delle critiche. Cristiano Malgioglio a fine esibizione ha consigliato a Wax di accettare i giudizi dei giornalisti e lo stesso ha fatto Maria De Filippi, che subito dopo ha anche inquadrato in maniera perfetta la situazione.

“Io voglio dire che ognuno fa il suo mestiere nella vita. Perché sono io che scelgo di mettermi qui davanti con questo giacchettino i un microfono in mano. Quindi se scrivono di me è anche perché io sto davanti ad una telecamera. Punto. Possono scrivere bene o male, ma fanno il loro lavoro. Io faccio il mio. Se voglio che smettano di scrivere di me, smetto di fare questo lavoro e vado a farne un altro, è molto semplice. Non mi piace che Wax passi per una persona che è contro i giornalisti. Ha semplicemente reagito ad un argomento che lo toccava da vicino.

Critiche costruttive? Guardate che la critica può essere anche critica e non necessariamente deve essere costruttiva. Davanti alle critiche che mi hanno fatto spesso mi hanno detto ‘cerca di trovare il lato costruttivo’. Però a volte le critiche sono anche solo critiche. – ha continuato Maria – Qualche volta sono critiche giuste, altre meno. Wax, io, te e tutti noi qui al massimo possiamo dimostrare a chi ci ha criticato che ha sbagliato. Questo al massimo è il tentativo che possiamo fare. Ribadisco che siamo noi che ci mettiamo davanti ad un pubblico con un microfono e una telecamere. Il giorno in cui non mi daranno più una telecamera può darsi anche che io vada a citofonare pur di farmi vedere. Non lo so, perché uno sbarella anche facendo questo lavoro”.