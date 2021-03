Maria De Filippi ne sa sempre una più del diavolo e quest’anno, per evitare spoiler sull’eliminato della puntata di Amici, ha trovato un escamotage pazzesco: comunicarlo ai ragazzi privatamente nella casetta e non più attraverso le celeberrime carte.

Il pubblico che è presente alla registrazione della puntata termina infatti la propria esperienza in studio assistendo all’ultimo duello di sfide fra i due candidati all’eliminazione, senza però scoprire chi realmente perde e chi, invece, passa alla puntata successiva.

Al termine delle varie esibizioni, infatti, Maria De Filippi congeda tutti, rimanda i concorrenti in casetta ed il pubblico a casa. Solo a quel punto si collega con gli alunni e comunica loro l’eliminato.

Un modo per evitare spoiler, non a caso l’articolo con le anticipazioni dettagliate termina con “ci sarà un eliminato fra Esa e Raffaele”.

Ad avere la peggio è stato Esa, ma noi lo abbiamo scoperto solo in diretta.

Questo ovviamente vale solo per l’eliminazione finale, se ce ne dovesse essere una a metà puntata (come in questo caso con l’eliminazione di Gaia) lo spoiler è sottinteso.

Amici 20, la reazione del web alla nuova regola di Maria De Filippi

Questa cagata dell’eliminato comunicato in casetta ha senso solo in previsione di un’uscita prossima di Deddy per regalarci 40 minuti non-stop di Rosa regina del sabato sera che spacca la scenografia e si fa squalificare per blasfemia contro San Gennaro. #Amici20 — contechristino (@contechristino) March 20, 2021

“Non mi piace che lo sappiate dal giro della carta” E SCUSA MARIA LORO NO E GAIA SÌ? NON FARE LA BUONA SAMARITANA LO FAI SOLO PER EVITARE LO SPOILER #Amici20 — Eli (@eliscrivecose) March 20, 2021

156 EDIZIONI CON ELIMINAZIONE COMUNICATA ATTRAVERSO LE CARTE OGGI 2021 MARIA “NON MI VA CHE LO SAPPIATE DALLE CARTE” MI SENTO ANCORA PIÙ DROGATA #Amici20 — Per recitazione o per amore di verità??!!!!? (@aidalaverdadera) March 20, 2021