Maria De Filippi in queste settimane è impegnata a registrare le nuove puntate di Tu Si Que Vales, show arrivato in Italia nel 2014 (dopo la decisione di Mediaset di vendere a Sky i diritti di Italia’s Got Talent) e che puntualmente conquista pubblico e critica.

Le prime puntate della nuova edizione (l’ottava consecutiva) dovranno fare a meno di Belen Rodriguez perché neo-mamma della piccola Luna Marì, ma nonostante i rumor nessuno la sostituirà, neanche Giulia Stabile, impegnata sempre con Maria De Filippi in altre produzioni.

Giulia Stabile, la verità dietro lo scatto nel backstage di Tu Si Que Vales: non c’entra Belen https://t.co/KZzg4hinHu — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 20, 2021

Maria De Filippi torna con Tu Si Que Vales dal 18 settembre, Rai Uno non sta a guardare

La prima puntata di Tu Si Que Vales dovrebbe essere trasmessa (salvo ripensamenti dell’ultimo minuto) il prossimo 18 settembre e dovrebbe andare avanti per 10 settimane, eleggendo così il vincitore nella puntata di sabato 20 novembre.

E Rai Uno? Ovviamente non sta a guardare. I primi due sabati schiererà Da Grande, il nuovo show di Alessandro Cattelan, che segna il suo debutto nella tv generalista. Uno show che celebra il “bello di avere quarant’anni“. Successivamente si seguirà con Amadeus che, per altre due settimane, celebrerà la musica degli anni 60-80 con lo speciale Arena 60, 70, 80.

Infine, quando Maria De Filippi andrà in onda con la sua quinta puntata di Tu Si Que Vales, Rai Uno fa scendere in pista Milly Carlucci ed il suo carrozzone di ballerini di Ballando con le Stelle. Tra i primi nomi che circolano: Morgan, Sabina Guzzanti, Federico Fashion Style e Valeria Fabrizi. Milly Carlucci eleggerà il suo vincitore sabato 18 dicembre, circa un mese dopo il sipario di Maria De Filippi.

Riusciranno Cattelan, Amadeus, Carlucci a contrastare il carrozzone di Queen Mary?