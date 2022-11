Maria De Filippi e una passione molto particolare: ecco cosa le piaceva

Maria De Filippi è uno dei personaggi più amati ed apprezzati della televisione italiana. Per molti è considerata la regina di Mediaset per via dei suoi programma che sembrano non perdere mai un colpo. Oltre a Uomini e Donne in questo periodo l’abbiamo vista in aziona a Tu si que Vales e a breve ripartirà anche con C’è posta per te pronta a tenere compagnia a tutti gli italiani il sabato sera.

Fonte: web

Nella vita privata si sa, è sposata con Maurizio Costanzo. Insieme formano una delle coppie più longeve della televisione italiana. Maria De Filippi ha mostrato nel corso degli anni di avere davvero una grande capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca.

Eppure a pensare che non era questo il lavoro che voleva fare da piccola. Maria è laureata in Giurisprudenza a pieni voti e la sua intenzione, dato anche il carattere forte e deciso, era quello di fare il magistrato.

In realtà però c’era un altro lavoro che la incuriosiva quando era poco più che una bambina. A svelare l’aneddoto fu lei stessa alcuni anni fa ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Maria svelò di amare molto da piccolina l’odore della benzina tanto da voler fare la benzinaia seguendo le orme di Corrado il benzinaio che viveva nel suo paesino. “Da bambina, quando abitavo nei pressi di Pavia, nel paesino in cui vivevo c’era Corrado il benzinaio e io da grande volevo fare il benzinaio” – disse scatenando naturalmente l’ilarità del pubblico.

Insomma un obiettivo davvero insolito da piccolina per lei. Di solito il mestiere del benzinaio piace molti ai maschietti che hanno a che fare con i motori, le auto, passioni quasi sempre maschili. Che dire, Maria non smette mai di stupire.