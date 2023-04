Maria De Filippi e Raimondo Todaro, la lite tagliata dalla puntata: cosa è successo

Nel corso della quarta puntata del serale di Amici c’è stata una lite fra Maria De Filippi e il professore Raimondo Todaro, ma in fase di montaggio è stata rimossa completamente. A raccontarlo è stato proprio Amici News, lo stesso portale che ha pubblicato le anticipazioni.

Confermiamo: la litigata è stata tagliata.#Amici22

Maria De Filippi e Raimondo Todaro, cosa è successo durante la litigata

La litigata fra i due è avvenuta poco prima dell’arrivo di Alessandro Siani, subito dopo la vittoria degli Zerbi-Cele contro i TodArisa.

“Si apre una super discussione tra Raimondo e Michele Bravi prima, poi tra Raimondo e gli allievi ed infine nella lite è entrata anche Maria De Filippi per scagliarsi contro Raimondo e sottolineare che il discorso che lui stava facendo era un discorso da non fare perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina per la prima della classe”.

“Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che ora è il momento di giocare di strategia. Maria ha sottolineato, inoltre, a Raimondo che nessuno si aspettava che Samu uscisse settimana scorsa. Eppure è successo. A queste parole Wax e Mattia hanno applaudito”.

“La discussione è stata piuttosto accesa. In molti hanno dato contro a Raimondo Todaro e tra tutti perfino Maria De Filippi che ha detto che se per lui Angelina avrebbe vinto il programma poteva benissimo assegnarle la coppa e gli ha chiesto cosa ci stavano a fare li tutti a quel punto”.

“Quali sono state le parole esatte di Raimondo Todaro che hanno sollevato numerose critiche? “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei“.

Tutto questo non è stato mandato in onda per problemi di tempistiche? O hanno voluto non mandare in onda un momento ‘acceso’ della puntata?