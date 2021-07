Un altra svolta importante a Uomini e Donne dopo il trono gay del 2016. Stamani Dagospia ha annunciato in esclusiva che Maria De Filippi e i suoi autori hanno scelto una tronista che ha completato il suo percorso di transizione. Non conosciamo il nome della ragazza, sappiamo soltanto che fa la commessa. Anche la nuova tronista si troverà in studio con Gemma Galgani e i protagonisti del Trono Over, visto che la formula dell’anno scorso è stata confermata dalla conduttrice.

“Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta, come reagirà il pubblico di Canale 5? Nella stagione 2016/2017 nella trasmissione per la prima volta era apparso il trono gay”.

Una bella decisione, che (proprio come successe con Claudio Sona e Alex Migliorini) contribuirà a normalizzare quello che in realtà dovrebbe già essere naturale e normale. Sono anche sicuro che non ci saranno problemi con il pubblico del dating show, che ha reagito benissimo anche ai due Troni Gay, figuriamoci ad uno con una ragazza corteggiata da ragazzi. In ogni caso brava la redazione (che tutto sa) e complimenti a Maria De Filippi.