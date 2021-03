Da anni si rincorrono rumor su presunte tensioni interne a Mediaset tra due delle conduttrici di punta. Dagospia qualche settimana fa ha lanciato la bomba secondo la quale Maria De Filippi avrebbe fatto mettere una strana clausola nel suo contratto: “Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia roba“.

Dopo il comunicato di ieri della Fascino sul web è scoppiata una polemica e così Davide Maggio ha cercato di fare un po’ di chiarezza, spiegando cosa c’è di vero sul caso “De Filippi e Barbara d’Urso”.

“Ma la storia che lega Fascino a Barbara D’Urso e ai suoi programmi parte da lontano. Barbara è solo il tassello di un puzzle più grande che comprende chi cura e gestisce i suoi programmi nonchè la stessa azienda Mediaset. Ci risulta che, per anni, i produttori dei programmi della De Filippi abbiano avuto un confronto con i produttori degli show di Barbara D’Urso per evitare che gli ospiti dei salotti d’ursiani potessero ledere le trasmissioni della collega, cosa lamentata a più riprese da Fascino. Da circolo virtuoso a circolo vizioso, insomma, e così Fascino ha inviato una diffida per evitare che si potesse screditare il lavoro del gruppo della De Filippi. Le strade fondamentalmente percorribili erano due: controllare quanto detto dagli opinionisti o, in alternativa, il silenzio per evitare il ripetersi di spiacevoli episodi. Da qui ha origine l’escalation che ha portato il fermo comunicato di stamane”.

E se Maggio e Dagospia riportano indiscrezioni simili, qualcosa di vero forse potrebbe esserci.

Se in USA hanno Gaga e Madonna, in Italia abbiamo Maria e Barbara, in entrambi i casi molto più simili di quanto i loro fan non vogliano ammettere. PS: Ovviamente la De Filippi è Madonna e la d’Urso è la Germanotta.

Il comunicato della Fascino (società di Maria De Filippi).