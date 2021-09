Ieri a Uomini e Donne Maria de Filippi ha presentato le due nuove troniste. Quando è arrivato il momento di Anna Nicole, la conduttrice le ha chiesto di raccontare ai corteggiatori la sua storia.

“Ho 29 anni e vengo da Milano. Come sapete nasco in un corpo diverso. Intraprendo il mio percorso di transizione molto presto, a 15 anni. A 16 inizio le terapie psicologiche primordiali. Lo faccio principalmente da sola perché i miei genitori in un primo momento non capivano le mie intenzioni e come mi sentissi realmente. E io non volevo creare loro disagio. Finita la scuola mi cerco un lavoro, consapevole che mi sarei dovuta procacciare i soldi per le terapie, che inizio intorno ai 18 anni inizio le terapie. Era il modo per far capire ai miei genitori che avevo davvero bisogno di quel cambiamento, senza dirlo a voce. Il mio corpo inizia a cambiare e di conseguenza il mio umore, stavo meglio ed ero contenta. Lì si rendono conto che sono sulla strada giusta. Nel 2014 infine volo a Barcellona per concludere il mio percorso, avevo 22 anni, per essere riconosciuta ufficialmente come una donna. Ma lo sono dalla nascita”.

“La tronista in questione nasce con il corpo di un uomo e adesso è una donna. […] Quando ti ho conosciuta sapevo già chi eri. Ho anche notato, quando sei venuta per la prima volta nel mio ufficio, l’atteggiamento di due omoni lì davanti che ti guardavano tutta, guardando quello che eri, cioè una bella ragazza. Poi ho fatto vedere una tua foto a un autore televisivo, non credeva che fossi nata uomo. […] Il disorientamento non è una colpa. Io sapevo tutto quello che avevi passato, ma quando eri di fronte a me io ti guardavo le mani e le gambe. Cercavo di vedere se c’era qualcosa che “non era giusto o normale”, quello che ci hanno detto che era normale. Cresciamo con concetti di normalità che ci mettono in testa. Quindi quando vediamo qualcosa che non rientra in quello che ci hanno detto che deve essere tale, rimaniamo a guardare.

Ti assicuro che io di ragazze ne ho viste tante quest’anno per scegliere una tronista. Quando ho visto te io non ho avuto nessun dubbio. Adesso spero che quello che è successo a me, capire che ero un’imbecille a continuare a guardare, succeda anche alle persone a casa. Che dopo la reazione iniziale capiscano che non c’è niente da guardare o controllare cosa non vada, ma solo da capire e vedere la bella ragazza che sei”.