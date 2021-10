Ciprian Aftim è uno dei corteggiatori della tronista Andrea Nicole Conte, ma prima di approdare a Uomini e Donne aveva già lavorato ad una produzione Fascino di Maria De Filippi. Quale? Il dimenticato House Party, programma andato in onda in prima serata su Canale 5 nel 2016. Un esperimento durato solo tre puntate e mai più riproposto, ma in cui ha lavorato anche il modello biondo.

Chiamato ad House Party in qualità di modello biondo, Ciprian Aftim non ha sempre avuto un bel rapporto col proprio corpo, come dichiarato in un’intervista di qualche anno fa.

“Sono nato in Romania, ma a undici anni mi sono trasferito in Italia per riunirmi ai miei genitori che, per questioni lavorative, avevano dovuto lasciare il nostro Paese. […] La passione per il benessere e la cura per il corpo è sempre stata centrale nella mia vita e l’ho resa il mio lavoro sotto più fronti. […] Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini. In quegli anni mi sono reso conto di quanto l’aspetto esteriore sia fin troppo importante per la maggior parte delle persone che ci circondano. Nel giro di un’estate persi molto peso facendo una dieta e sport e, da lì, è iniziato il mio amore per l’attività fisica”.

Ciprian Aftim: “House Party? Un’esperienza bellissima”