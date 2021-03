Un ex autore di Mediaset fa delle rivelazioni su Maria De Filippi e il suo rapporto con la d’Urso.

Maria De Filippi e Barbara d’Urso hanno sempre avuto un buon rapporto, tanto che la moglie di Costanzo ha invitato più volte la collega nelle sue trasmissioni e Carmelita ha incoronato Kween Mary ‘regina della tv italiana’. Il vento è cambiato nel 2017 quando le due hanno smesso di nominarsi a vicenda e alcuni settimanali hanno iniziato a scrivere di certa maretta tra Barbara e Maria (mai confermata dalle dirette interessate).

Dagospia a febbraio ha parlato addirittura di una clausola che Maria De Filippi avrebbe fatto mettere sul suo contratto (ipotesi smentita però da Blogo): “Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni“.

La vera bomba però è scoppiata quando la Fascino ha deciso di denunciare un’opinionista di Live Non è la d’Urso, Pietro Delle Piane. Nel comunicato della società di Maria c’è stato spazio anche per bacchettare la “tardiva precisazione” fatta da Barbara sulle dichiarazioni del suo ospite.

Le due conduttrici non hanno fatto una piega, nessuna frecciatina, nemmeno mezza shade, eppure un’ex autore di Mediaset confermerebbe che i rapporti non sarebbero dei migliori. L’uomo – che vuole rimanere anonimo – su Nuovo Tv ha parlato addirittura di ‘faida’ ed ha aggiunto che se ai vertici del Biscione ci fosse stato ancora Silvio queste diatribe non ci sarebbero state.

“C’è una guerra segreta dietro a certi sorrisi. […] Se ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi alla guida dell’azienda, certe faide interne non sarebbero possibili”

Barbara da Maria De Filippi a C’è Posta Per Te: il video amarcord.

E pensare che dopo l’ospitata della Santa di Cologno alla Corte di Maria io mi auguravo pure un progetto tra le due presentatrici. Ormai è inutile anche sperarlo.

Fonte: Nuovo Tv, Blasting News