Maria De Filippi e Amadeus, grazie ad Amici 20 ed il Festival di Sanremo, hanno dominato le classifiche musicali di iTunes, Spotify e soprattutto quella dei singoli più venduti, ovvero la FIMI.

Il portale di Davide Maggio ha così realizzato una classifica degli album e dei singoli più venduti dei primi sei mesi del 2021 (dal 1^ gennaio al 1^ luglio) facendo così notare come ai primi posti ci siano solo volti lanciati da Amici 20 o visti all’ultimo Festival di Sanremo.

Fra gli album più venduti troviamo Sangiovanni ed i Maneskin, mentre fra i singoli torna Sangiovanni (al terzo posto) ed il duo Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima. Da notare anche la presenza di Madame, Deddy, Aka7even, Irama, Francesca Michielin con Fedez ed i Coma_Cose.

Maria e Amadeus, gli album più venduti del 2021:

1. Sangiovanni – Sangiovanni

2. Teatro D’Ira – Vol 1 – Maneskin

3. Plaza – Capo Plaza

4. Taxi Driver – Rkomi

5. Madame – Madame

6. Obe – Mace

7. Famoso – Sfera Ebbasta

8. Gemelli – Ernia

9. Fastlife 4 – Gue Pequeno e Dj Harsh

10. Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

11. Ok – Gazzelle

12. Exuvia – Caparezza

13. Il Cielo Contromano – Deddy

14. After Hours – The Weeknd

15. Persona – Marracash

16. Aka7even – Aka7even

17. 17 – Emis Killa & Jack La Furia

18. Fine Lines – Harry Styles

19. Fuori Dall’Hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

20. Solo Tutto – Massimo Pericolo

Singoli più venduti del 2021:

1. Musica Leggerissima – Colapesce e Dimartino

2. La Canzone Nostra – Mace, Blanco e Salmo

3. Malibù – Sangiovanni

4. Zitti e Buoni – Maneskin

5. Lady – Sangiovanni

6. Voce – Madame

7. La Genesi del Tuo Colore – Irama

8. Chiamami per Nome – Francesca Michielin e Fedez

9. Ferma a Guardare – Ernia

10. Ti Raggiungerò – Fred De Palma

11. Save Your Tears – The Weeknd

12. Venere e Marte – Takagi e Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale

13. Mi Manchi – Aka7even

14. Friday – RITON & NIGHTCRAWLERS FEAT. MUFASA & HYPEMAN

15. Scooby Doo – I Pinguini Tattici Nucleari

16. Tutta La Notte – Sangiovanni

17. Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K.

18. Superclassico – Ernia

19. Hecha Pa Mi – Boza

20. Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose