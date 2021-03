Nelle ultime settimane sono nati diversi rumor su Maria De Filippi, la Fascino e Barbara d’Urso. Tutto è nato quando Dagospia ha parlato di un presunto veto che la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe fatto mettere nei confronti della collega. I pettegolezzi sono aumentati quando Carmelita domenica sera a Live Non è la d’Urso ha letto in diretta un comunicato con delle precisazioni proprio un programma mariano, Temptation Island.

A fare un po’ di chiarezza c’hanno pensato i giornalisti di Blogo, secondo i quali Kween Mary non avrebbe chiesto nessun veto, ma si sarebbe limitata a mandare una lettera in cui chiedeva spirito di squadra.

“In realtà Fascino ha voluto sottolineare con quel comunicato come sia importante che fra tutte le strutture Mediaset ci debba essere un gioco di squadra che non vada ad intaccare in qualche modo il lavoro altrui.

Se poi tutto ciò nello specifico va a toccare Barbara D’Urso è un caso, in quanto è nei programmi della conduttrice di Pomeriggio 5, forse per il monte ore settimanale piuttosto corposo, che ogni tanto accadono questi episodi. Quindi il comunicato di cui sopra è stato fatto più verso Video News e la sua direzione che verso la conduttrice del varietà della domenica sera di Canale 5. Ciò detto va aggiunto anche che non esiste nel contratto che lega Maria De Filippi a Mediaset un veto per il quale nei programmi della D’Urso non debbano andare personaggi della Fascino, semplicemente è stata vergata una lettera riservata anni fa in cui si chiedeva uno spirito di squadra fra le varie strutture Mediaset”.

Che si tratti di veto o lettere adesso è evidente che dietro alle indiscrezioni di Dagsopia c’era del vero e lo si capisce soprattutto dall’ultima parte del comunicato della Fascino: “RIMANE LO STUPORE DI VEDERE PER L’ENNESIMA VOLTA TUTTO QUESTO ALL’INTERNO DI PROGRAMMI MEDIASET CON PER ALTRO TARDIVE PRECISAZIONI ARRIVATE SOLO DOPO AVER APPRESO DELL’IMMINENTE DENUNCIA”.

Prossimamente a C’è posta per te il confronto tra Maria e Barbara d’Urso https://t.co/0AUSnVHhNU pic.twitter.com/AW3l5ZUEbt — Bloody Mary🍹 (@violettedamore) March 15, 2021

Maria de Filippi potrebbe abbandonare davvero Mediaset?

Secondo Giuseppe Candela il futuro della presentatrice di Amici a Mediaset sarebbe a rischio. Il contratto di Maria scade a giugno e stando a questo rumor non è detto che lo rinnovi. Ma se quasi tutti pensavamo fosse molto improbabile, Blogo fa sapere che fonti vicine alla Fascino assicurano che questo scenario non è così impossibile.

“Per quel che riguarda le voci che circolano secondo cui Maria potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con l’azienda di Cologno Monzese, possiamo dire che hanno un certo fondamento. Qualcuno dell’ambiente parla di fanta tv quando si disegnano questi scenari, ma qualcun’altro vicino a Fascino si affretta a dire che l’ipotesi non è poi cosi tanto fantascientifica”.

Cos’è successo tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Io ricordo che erano amiche https://t.co/F28CAHO6c3 — Il Duca Stanco (@SabatinoAlberto) March 15, 2021