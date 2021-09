Quella di ieri è stata una registrazione bomba di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele Milan dopo che il ragazzo ha cercato di prendere in giro la redazione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Poco dopo in studio è volato uno schiaffone.

Graziano da poco sta uscendo con una dama e in studio ha raccontato un particolare molto privato. L’uomo ha rivelato che dopo la loro ultima serata insieme la donna gli avrebbe lasciato come regalo le sue mutande. Graziano ha promesso di mostrare la foto a Gianni Sperti come prova. La dama per tutta risposta si è alzata ed ha mollato uno schiaffo al cavaliere. Maria De Filippi pare che abbia subito detto che la scena verrà tagliata.

Non so voi, ma io non vedo l’ora di godermi questa puntata. Dalla furia mariana con Joele al mutandina gate, il trash è servito.

Maria De Filippi dovrà tagliare una scena di Uomini e Donne.

“Per quanto riguarda gli over è avvenuto un fatto increscioso che Maria De Filippi ha detto subito avrebbe tagliato e non mandato in onda ma noi ve lo raccontiamo lo stesso. Graziano sta frequentando una dama ma ieri c’è stato un forte litigio tra loro perché lui ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciandogli come ricordo un paio di mutandine in macchina. – si legge su Il Vicolo delle News – Per far vedere che era tutto vero ha promesso di far vedere la foto a Gianni Sperti, a quel punto la donna si è alzata ed ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano. Ida continua contenta la sua frequentazione con Marcello”.

Sto urlando cos’è sta storia del ceffone a Graziano e delle mutande della tipa del parterre femminile #UominieDonne — Gegia (@Gegiass) September 27, 2021

Il ballo incriminato La Cacciata di Joele

Graziano e lo scandalo della mutandella

insomma la settimana prossima sarà di fuoco#uominiedonne pic.twitter.com/Ja3Rnl9TAn — ladytrash (@ladytrash2) September 27, 2021