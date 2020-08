Maria De Filippi non è solo una bravissima conduttrice, ma anche un’attenta telespettatrice e in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più ha rivelato qual è uno dei programmi tv che lei e il marito adorano guardare ogni settimana. Kween Mary ha confessato che apprezza molto Federica Sciarelli e il suo Chi L’Ha Visto.

“Il rituale più importante di Maurizio è guardare ‘Chi l’ha visto?’ in tv ogni mercoledì sera. Lui lo adora, guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto, davvero tanto. – ha confessato Maria De Filippi a Di Più – ‘Chi l’ha visto?’ è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è davvero bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la verità, non la spettacolarità”.

Maria è ufficialmente una Chilhavister.

“Chi l’ha visto?” torna in diretta su #Rai3 a settembre. La redazione è sempre operativa con aggiornamenti e appelli sul sito e i canali social. #chilhavisto pic.twitter.com/DWwg3EQPpj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) August 5, 2020

Maria De Filippi in passato ha anche parlato dei suoi programmi.

“C’è Posta per Te è il mio cuore, Amici sono le mie gambe. Sono due programmi diversi, non si possono paragonare. Amici ha 17 anni e ogni anno le storie cambiano. Chi ha 18-20 anni non guarda molta televisione. La fruiscono in maniera diversa dagli adulti. I ragazzi mi divertono molto, mi piace molto ascoltarli, ogni anno ti presentano un mondo diverso. La diretta di quest’anno? I professori sono troppo severi. La Celentano soprattutto è troppo severa, troppo. I ragazzi vogliono trovare un mestiere e vivere del proprio lavoro.

Mi piace più il ruolo di autrice che di conduttrice. Oltre a fare tv, però mi piace tanto guardarla. Anche d’estate guardo tanta tv. Diciamo che il palinsesto Mediaset non è molto ricco. Io non ho il monitor nei miei programmi, perché mi fa impressione. A C’è Posta Per Te, per esempio, non riuscirei mai a raccontare una storia se non camminassi perché mi vergognerei. Lo scalino Di Uomini e Donne nasce perché faccio tre puntate in un pomeriggio, la sedia non c’è e quindi mi siedo. È vero faccio cose strane: pause, non guardo in camera, vado avanti e indietro. A volte porto anche la merenda. Ci sono tante mie colleghe bravissime, ammiro chi fa cose che io non potrei mai fare nella mia vita. Non ho mai avuto il monitor nei miei programmi, perché mi spaventa. Se avessi consapevolezza di come appaio in tv scapperei”.