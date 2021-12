Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato duramente (forse fin troppo) Andrea Nicole e Ciprian per la loro scorrettezza. Se i due opinionisti storici di Uomini e Donne non hanno risparmiato attacchi feroci all’ex tronista, la padrona di casa è stata decisamente più pacata. Maria De Filippi non ha nascosto la sua delusione, ma allo stesso tempo ha tranquillizzato Andrea.

“Se ci sono rimasta male di quello che è successo? Queste cose possono capitare, puoi anche dire alla redazione non lo caccio, ma lo tengo. Tutto qua capisci? Ci rimango male soltanto di questo. Su Ciprian io penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei, hai scelto in modo egoista di mettertela in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo loro la scelta era già Ciprian e cercavo di farlo capire. Lei lo giustificava sempre. Per questo quando tu Ciprian vai a casa di lei è una cosa inutile. Lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Quindi tu vai da lei per un puntiglio, non credo minimamente che non ti riesci ad esprimere in tv. Penso che quel messaggio che hai scritto a lei pensavi che non venisse letto. – ha continuato Maria De Filippi – Quel messaggio ti ha oscurato l’immagine e dovevi per forza di cosa ripulirti”.

Il dispiacere di Alessandro dopo aver saputo di Andrea Nicole e Ciprian… #UominieDonne pic.twitter.com/Wz5fKL5AMp — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 15, 2021

Il peggiore in tutta questa situazione rimane Gianni, che è passato dall’incensare Nicole nemmeno fosse la Madonna a insultarla che neanche la peggio criminale 🤡 Lei ha sbagliato e si è scusata.

La delusione ci stava, tutto lo schifo che le stanno dicendo NO.#UominieDonne — Chia © (@Chiara_Bonati) December 15, 2021

Ok che hanno sbagliato a non dirlo, ok tutto ma penso che Gianni abbia trattato veramente MALE Andrea, troppo e non lo meritava, capisco Maria quando dice “sono successe cose più gravi di queste”, ha ragione. #UominieDonne — AMICI NEWS (@amicii_news) December 15, 2021

Maria De Filippi: “Non mi pento di aver scelto Andrea Nicole”.

“Questo che è successo non toglie nulla alla scelta mia di mettere lei sul trono. Una scelta che ho fatto e rifarei tutta la vita. Mi dispiace soltanto che tu non mi abbia avvisato. Perché credimi che se tu mi avessi avvisato avresti trovato comprensione. Nulla di grave, avresti trovato una persona che ti capiva. Per questo ci caschi e adesso ci stai cascando. Non faccio previsioni, ma non ci credo molto. Non è che non credo ai tuoi sentimenti Andrea, ma ad una persona che se ti vuole bene non si presenta a casa tua, ma aspetta il giorno dopo.

Il discorso di Maria è stato educatissimo e non fa una piega. Perché si può sottolineare un errore anche senza esagerare o andare sul personale.