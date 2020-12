Maria De Filippi ieri sera ha chiamato in diretta Fabio Fazio per intervenire durante l’intervista realizzata con Sabrina Ferilli che – in collegamento da casa – è stata celebrata dal conduttore.

A domanda diretta di Fazio se davvero condurrebbe (come dichiarato dalla stessa De Filippi) il Festival di Sanremo con Maria, Sabrina Ferilli ha sbottato ironicamente come riportato da FanPage.

“Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa apposta. Si definisce una donna misurata ma non lo è”.

A sto punto è intervenuta in collegamento telefonico proprio Maria.

“La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose”.

Il conduttore non si è fatto pregare e Sabrina Ferilli ha replicato:

“Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io – lavorando tutto il giorno – mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio (Cattaneo, ndr), dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M’incaz*o”.

Durante la telefonata Maria De Filippi ha anche ricordato il ritorno di C’è Posta Per Te con tanto di ospitata di Sabrina Ferilli.

Immagino così il direttore della Rai dopo che la De Filippi è andata su Rai Tre a promuovere un programma di Canale 5.



