Queen Mary di nome e di fatto, perché è proprio Maria De Filippi con il suo Amici la regina dei social del 2021.

Secondo quanto scritto da TvBlog (dato che è emerso dalla rivelazione quotidiana della SocialTv da TalkWalker), sul podio dei programmi più commentati sui social nell’arco di tempo che va dal 1^ gennaio al 15 dicembre del 2021, troviamo prima Amici, poi il Grande Fratello Vip ed infine Che Tempo Che Fa.

Amici di Maria De Filippi in 183 puntate ha totalizzato 152.374.000 milioni di interazioni (nel dettaglio: 4.139.000 su Facebook, 121.614.000 su Instagram, e 26.053.000 su Twitter). Il Grande Fratello Vip in 41 prime serate ha fatto 104.673.000 milioni interazioni (nel dettaglio: 23.159.000 su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter). Mentre Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, con 31 puntate e numerosi ospiti di richiamo, ha totalizzato 45.268.000 milioni di interazioni. Al quarto posto si piazza il Festival di Sanremo con circa 40 milioni di interazioni ma, dovessimo ponderare i totali per il numero di puntate messe in onda, lo show di Amadeus schizzerebbe al primo posto.

Maria De Filippi batte Alfonso Signorini, sul web i Ferragnez battono le serie di Netflix

Online, invece, al primo posto troviamo il reality show The Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni. Nei soli 33 giorni in cui è stato monitorato, ha totalizzato 8.429.100 milioni di interazioni di cui 6.550 su Facebook, 8.360.700 su Instagram e 61.100 su Twitter , tallonato dal format sempre di Amazon Prime, LOL – Chi ride è fuori, che nell’anno ha totalizzato 7.982.000 milioni di interazioni totali di cui 331.400 su Facebook, 7.284.600 su Instagram e 313.000 su Twitter. Al terzo posto La Casa di Carta di Netflix che ha registrato 6.684.000 milioni di interazioni totali, di cui 126.200 su Facebook, 6.177.000 su Instagram e 321.000 su Twitter.

L’Italia fondata su Maria De Filippi e Chiara Ferragni. #GirlPower