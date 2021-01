Giacomo Urtis pare abbia ricevuto una telefonata da Rocco Siffredi, ma a quanto pare vorrebbe fare una chiacchierata anche con Maria De Filippi. In un’intervista concessa a Libero il chirurgo dei vip ha confessato che gli piacerebbe partecipare a Uomini e Donne ed ha parlato anche dei suoi progetti adesso che è uscito da Grande Fratello Vip.

“Mi hanno scritto cantanti che non conoscevo, ho avuto proposte di lavoro assurde. Ma continuerò a fare il medico. Sempre, questo è il mio lavoro e anche la mia passione. Molti addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo si erano fatti un’idea diversa di me: ora grazie al Grande Fratello Vip, invece, sono riuscito a recuperare. Grazie ad Alfonso Signorini. Le persone sono così carine con me, sono molto contento di quello che mi sta succedendo. Mi fermano per strada, vogliono selfie e autografi. Adesso, però, sto facendo un corso per diventare un bravo attore. Sarò sul set tra un mese a Milano. Mio padre è felicissimo: sono un figlio modello, studio e lavoro. Poi i miei guadagni li gestisce lui. Mi dà la paghetta. Lui è un uomo d’affari, chi meglio di un padre può gestire il tuo business?. Di lui ovviamente mi fido e per questo mi aiuta con l’attività tenendo i conti e questo genere di cose”.

L’appello a Maria De Filippi.

L’ex gieffino ha dichiarato che non riesce a trovare un compagno e per questo spera di poter approdare al Trono Gay di Uomini e Donne, che però è in stand by da anni: “Adesso vorrei trovare l’amore. Ma nessuno mi vuole. Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay”.

Giacomo non è il primo concorrente del GF Vip ad aver fatto questa richiesta a Kween Mary, anche Tommaso Zorzi vorrebbe partecipare a U&D.

Tommaso: se Maria mi chiedesse di fare il trono gay data la mia disperazione amorosa io ci andrei TOMMASO ESAURITO IN AMORE TANTO DA ELEMOSINARE IL TRONO A MARIA STO URLANDO MALE #GFVIP pic.twitter.com/y1825XPfJa — È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP (@vincycernic95) October 17, 2020

E voi chi vedreste bene al Trono Gay? Se fosse single (e ora non lo è) io adorerei…