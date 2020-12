Maria De Filippi lunedì sera è stata ospite in collegamento al Grande Fratello Vip. Quest’anno il cast del reality vanta numerosi volti lanciati proprio dalle sue trasmissioni: Andrea Zenga da Temptation Island Vip, Carlotta Dell’Isola da Temptation Island e – da Uomini e Donne – Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini. Quest’ultima nello studio di Maria De Filippi ha partecipato per due stagioni: la prima in qualità di corteggiatrice, la seconda addirittura da tronista.

Eppure quando Maria si è collegata in diretta ed ha salutato i vipponi ha fatto numerosi nomi, tranne il suo. “Una stagione da corteggiatrice, una stagione da tronista e Sonia non la saluta neanche Maria”, il mio commento su Twitter.

Una stagione da corteggiatrice, una stagione da tronista e Sonia non la saluta neanche Maria #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2020

Questo dubbio è stato riportato anche alla diretta interessata su Instagram che ha così risposto:

“Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza non fa i giochetti del saluto si e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?!”.

Sarà andata davvero così? O Maria – che è una fan del programma, quindi conosce il cast – se ne è volutamente dimenticata?

Nel dubbio Sonia Lorenzini domani sera sarà una delle ospiti dello speciale di Capodanno in diretta su Biccy, “Ciao 2020, io esco”.