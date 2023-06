Maria De Filippi accanto alla Toffanin al funerale di Berlusconi: “Come mai è vestita di bianco”

Da Rai Uno a Canale 5, sono diverse le reti che oggi hanno seguito in diretta il funerale di Silvio Berlusconi. Tra i presenti nel duomo di Milano anche molti volti Mediaset tra cui anche Gerry Scotti, Federica Panicucci, Silvia Toffanin e Maria De Filippi.

Al TG 5 Elena Guarnieri ha voluto sottolineare un particolare che riguarda proprio la conduttrice di Uomini e Donne. La giornalista ha parlato del look scelto dalla De Filippi ed ha ricordato un aneddoto curioso su Berlusconi.

“Vedete che c’è anche la De Filippi ed è vestita in bianco. E a proposito di questo vorrei dire una cosa che riguarda Silvio.

Lui diceva ‘vestitevi di bianco se potete e con i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce’. Quindi quando ho visto Maria vestita di bianco mi sono venute in mente le sue parole

Mi fa sorridere questa cosa perché me la sono sentita dire tante volte e la diceva un po’ a tutti. Quindi vedere la De Filippi bionda e vestita in bianco me l’ha ricordata. Mi ha fatto pensare a lui. E credo che lei l’abbia fatto pensando a lui, direi che è probabile. Sapeva che a lui piaceva, che il nostro presidente apprezzava molto il bianco”.