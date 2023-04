Maria De Filippi: a Uomini e Donne arriva un suo vecchio conoscente

In oltre due decenni di trasmissione non era mai successo che in studio arrivasse un vecchio conoscente di Maria De Filippi, ma a Uomini & Donne tutto è possibile.

È successo nella puntata andata in onda ieri quando Luigi, un cavaliere del trono over, si è presentato in studio per cercare la compagna. “La redazione mi ha detto che abbiamo giocato insieme a tennis“, ha esordito Maria De Filippi, ottenendo una risposta affermativa da Luigi. “Abbiamo giocato a tennis al Foro Italico di Roma qualche anno fa durante una partita a quattro. Giocava anche tuo fratello e il maestro, purtroppo poi scomparso“.

Maria De Filippi – che a tennis gioca spesso – non si è ricordata subito della partita tant’è che le ha chiesto chi avesse avuto la meglio. “Non ricordo il punteggio esatto” – ha risposto – “Ma il match lo abbiamo vinto noi. Tuo fratello però è molto bravo!“.

Maria De Filippi presenta Luigi, nuovo single del trono over

“Mi chiamo Luigi, ho 55 anni, tre figli di cui due grandi di 22 e 20 anni che vivono con me, e uno di un anno e mezzo, che non vive con me e vedo un paio di volte a settimana. Faccio l’avvocato, vivo a Roma e gioco a tennis. […] All’ora di pranzo guardo sempre la trasmissione così qualche giorno fa ho pensato di scrivere e sono stato contattato subito dalla redazione”.

Luigi riuscirà a trovare l’amore nella trasmissione di Queen Mary?