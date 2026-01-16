In queste ore si parla dell’arrivo di Maria De Filippi a Striscia la Notizia. Alla regina di Mediaset sarebbe stato riservato un ruolo inedito, per partire alla grande con la nuova edizione del tg satirico. Dopo anni di messa in onda nell’access prime time di Canale 5, il noto programma di Antonio Ricci ha subito uno stop a settembre a causa di risultati poco soddisfacenti.

Gerry Scotti con la Ruota della fortuna ha preso il suo posto, ottenendo ottimi ascolti. Tuttavia, Mediaset non ha cancellato la trasmissione di Ricci, che andrà in onda in prima serata con cinque puntate speciali, a partire da giovedì 22 gennaio. La giornalista Grazia Sambruna ha annunciato la presenza di Maria De Filippi in questa nuova edizione. Pare che ‘Queen Mary’ abbia già registrato un servizio per Striscia la Notizia come inviata speciale a Roma.

Questo contenuto potrebbe andare in onda sin dalla prima puntata, sorprendendo i telespettatori. Non è la prima volta che Maria De Filippi partecipa a trasmissioni al di fuori delle sue consuete. Recentemente è stata ospite fissa di Belve di Francesca Fagnani su Rai 2. Adesso si attende per scoprire se effettivamente vedremo ‘Queen Mary’ nel ruolo inedito a Striscia la Notizia.