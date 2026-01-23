Maria De Filippi a Striscia la Notizia

È arrivato il momento del debutto di Striscia la Notizia, che torna in onda in prima serata con l’assist di Maria De Filippi. La regina degli ascolti della televisione italiana è stata protagonista della prima fase di questo importante debutto del TG satirico di Antonio Ricci, che aveva raccontato di aspettarsi di dover corteggiare Maria per averla nel programma.

Invece, Maria ha subito dato la sua disponibilità e non si è presentata da sola. Prendendo il posto di Brumotti, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, la conduttrice degli show più seguiti e amati dal pubblico ha dovuto posizionare la famosa ‘cacca’ finta sui tetti delle auto parcheggiate nei posti riservati ai disabili in modo ingiusto. Maria, Tina e Giovannino sono riusciti a trovare diversi proprietari di auto non accompagnati da nessun disabile e, con gentilezza e simpatia, hanno posizionato la ‘cacchetta’ sui tetti di queste macchine e parlato con i loro autisti.

Dopo la registrazione, Maria si è collegata in diretta con lo studio di Striscia la Notizia con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio e ha raccontato di aver capito che “fare il mestiere da inviata non è facile” e che “è stato difficile” portare a termine questo compito. Ha spiegato che dovevano arrivare all’improvviso, nascondersi e controllare se avevano messo il contrassegno per poter parcheggiare. Maria ha svelato che con Tina e Giovannino si è preparata per questa missione e ha mostrato un filmato del dietro le quinte, dove Tina Cipollari è apparsa preoccupata per le possibili reazioni degli automobilisti beccati. Alla fine, tutto è andato per il meglio, ma i telespettatori credono che Striscia la Notizia si sia giocato male questa occasione, utilizzando subito la partecipazione di Maria come attrazione principale.