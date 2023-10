Maria De Filippi, al termine del quotidiano di Uomini & Donne, è tornata a sorpresa in onda in uno spot da lei stessa realizzato. Un promo mirato non a vendere qualcosa o ad attirare telespettatori per una sua trasmissione, ma finalizzato all’adozione di cani abbandonati che vivono in canile.

“Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia” – ha detto Maria De Filippi – “È per questo motivo che alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete, ma soprattutto avrete la possibilità di darvi una gioia“.

Maria De Filippi a sorpresa in un promo dopo Uomini e Donne

La protagonista del primo video è stata Isotta, una cagnolina di cinque anni.

Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia. Ecco perché alla fine di ogni puntata di #UominieDonne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani che vedrete ❤️ #Adottaunamico 🐾 pic.twitter.com/0Xipug0kMG — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 16, 2023

“I cani che vengono abbandonati, quasi sempre arrivano senza un nome, senza un passato, sono impauriti, terrorizzati e increduli, non capiscono cosa gli stia succedendo“, ha continuato Maria De Filippi, la cui passione per i cani è cosa nota.

Tempo una settimana e Queen Mary con questi annunci svuoterà tutti i canili di Roma. Questo sì che è un bel gesto.